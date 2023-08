Summer Top Stop: il programma estivo del Museo Scienza e Tecnologia, con laboratori interattivi e visite guidate

SUMMER TOP STOP 2023 – ESTATE AL MUSEO

In programma attività in Tinkering Zone, Future Inventors, Base Marte e laboratori interattivi. Visite guidate alle Gallerie Leonardo e al sottomarino Toti. Orario estivo fino a domenica 10 settembre: da martedì a venerdì 10-18, sabato e festivi 10-19. Apertura straordinaria lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle 10 alle 19. Fino a domenica 10 settembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone Summer Top Stop, programma di attività estive dedicate ad adulti e bambini. Prolungati anche gli orari di visita fino alle 18 da martedì a venerdì e fino alle 19 sabato e festivi.

Ogni giorno, bambine e bambini tra i 6 e i 9 anni potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi dove si alterneranno le proposte degli i.lab Leonardo, Genetica, Alimentazione, Chimica e Matematica. Spazio anche alle attività in Tinkering Zone, dove le bambine e i bambini dagli 8 anni potranno creare flipper fai-da-te, sfruttando la forza di gravità, l’elasticità e la geometria, e costruire percorsi acrobatici per biglie. Bambine e bambini dai 9 anni potranno invece interagire con suoni e immagini, tra arte e digitale, nel laboratorio interattivo Future Inventors, mentre nel laboratorio Base Marte le ragazze e i ragazzi dagli 11 anni potranno vestire i panni dei membri di un equipaggio in missione su Marte. Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, saranno proposte attività interattive negli i.lab Bolle di Sapone e Area dei Piccoli, dove giocheranno con le bolle, con la luce e, grazie alla tecnica dello stop Motion, potranno dare vita a simpatici personaggi. Tutti i visitatori potranno accedere alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, visitabile liberamente o accompagnati da una guida anche durante la settimana e visitare l’interno del sottomarino Enrico Toti. Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna, ai grandi velieri, agli aerei pionieri del volo. Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Tutte le attività nei laboratori hanno la prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

I.LAB LEONARDO

Disegnare la natura – dai 7 anni

Come si studiava la botanica nel Rinascimento? Nel laboratorio dedicato al genio italiano, i visitatori potranno conoscere gli schizzi di Leonardo, abile fusione di studi artistici e indagini scientifiche, e provare a investigare la natura come lui.

Da martedì 2 a venerdì 4 agosto / Da martedì 22 a venerdì 25 agosto / ore 14.30

Durata 45 minuti

I.LAB CHIMICA

Esploratori a colori – dai 7 anni

Con l’aiuto di termocamere, microscopi e sensori, sarà possibile provare a guardare e percepire il mondo in modo diverso per scoprire una nuova bellezza. Mettendo insieme chimica, colori e un pizzico di creatività, i visitatori potranno sperimentare come illuminare il buio e come scomporre il verde, il viola o il nero in disegni originali.

Da martedì 5 a venerdì 8 settembre / ore 14.30

Sabato 19 e domenica 20 agosto / ore 11.30

Sabato 9 e domenica 10 settembre / ore 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 minuti

I.LAB MATEMATICA

Disegnare ruotando – dai 7 anni

In questo laboratorio interattivo, i visitatori potranno scegliere una forma e farla ruotare un passo alla volta, fino a compiere un giro completo, per poi tracciare un disegno e scoprire che cosa otterranno.

Da lunedì 14 a venerdì 18 agosto / ore 10, 14 e 15.30

Durata 45 minuti

I.LAB ALIMENTAZIONE

Gelato per tutti i gusti – dai 6 anni

Entrando nel laboratorio dedicato alla scienza e la tecnologia che si nascondono in ciò che mangiamo, i visitatori potranno sperimentare come si prepara il gelato, che cosa contiene e perché è così cremoso. Mescolando gli ingredienti, potranno scoprire a che cosa servono aria e freddo nella sua preparazione.

Da martedì 8 a venerdì 11 agosto / ore 14.30

Sabato 12 e domenica 13 agosto / ore 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 minuti

I.LAB GENETICA

Orti stellari – dagli 8 anni

Tra microscopi e terreni di laboratorio, sarà possibile osservare di cosa hanno bisogno le piante per vivere. Durante l’esperienza, si potrà scoprire se si può coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia, per farli crescere lontano.

Da martedì 29 agosto a venerdì 1° settembre / ore 14.30

Sabato 2 e domenica 3 settembre / ore 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 minuti

TINKERING ZONE

Flipper fai da te – dagli 8 anni

I visitatori potranno costruire un percorso per una biglia e condurla all’uscita usando gravità, elasticità e geometria.

Da martedì 14 a venerdì 18 agosto / ore 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 min

Piste per biglie acrobatiche – dagli 8 anni

Sarà possibile costruire una pista per le biglie usando tubi, imbuti, canaline e altri materiali. Realizzando un percorso acrobatico, ogni visitatore potrà mettere alla prova la propria pallina e sfidare un compagno. Lavorando insieme, sarà poi possibile costruire piste sempre più grandi.

Da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto / ore 11.30, 14, 15.30

Sabato 5 e domenica 6 agosto / Da sabato 12 a martedì 15 agosto / Sabato 19 e domenica 20 agosto / Sabato 26 e domenica 27 agosto / Sabato 2 e domenica 3 settembre / Sabato 9 e domenica 10 settembre / ore 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 min

FUTURE INVENTORS

Proiezioni interattive – dai 9 anni

I visitatori potranno scoprire come interagire con le immagini, usando i movimenti del nostro corpo. Attraverso l’installazione artistica “Cooperative Aesthetics”, sarà possibile sperimentare il mondo digitale in una dimensione estetica condivisa tra i partecipanti.

Lunedì 14 e martedì 15 agosto / Sabato 19 e domenica 20 agosto / ore 14 e 17

Da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto / ore 14

Durata 45 min

Sound art – dai 9 anni

Tra sensori ed elettronica, ognuno potrà mettersi alla prova con nuovi strumenti musicali. Sarà possibile interagire con l’installazione “Lines”, come compositori esperti, e muoversi nello spazio per creare la propria melodia. Con l’aiuto di uno spettrogramma e un microfono, i visitatori potranno osservare i suoni e provare a produrne di nuovi.

Da lunedì 14 a domenica 20 agosto / ore 15.30

Durata 45 min

BASE MARTE

Una missione su Base Marte – dagli 11 anni

Vestendo i panni dei membri di un equipaggio in missione su Marte, i visitatori potranno affrontare un’emergenza pensando a diversi aspetti della vita a bordo, come la ricerca di nutrienti, l’analisi dell’acqua e l’utilizzo della robotica.

Sabato 5 e domenica 6 agosto / Sabato 26 e domenica 27 agosto / ore 11, 14 e 16.30

Durata 90 min

I.LAB AREA DEI PICCOLI

I colori della luce – dai 3 ai 6 anni

Tra ombre, specchi e luci colorate, sarà possibile avventurarsi tra i fenomeni della luce per scoprire come vediamo al buio, come si riflette la nostra immagine e come si forma un arcobaleno.

Da martedì 29 a giovedì 31 agosto / Venerdì 1° settembre / ore 16

Sabato 5 e domenica 6 agosto / Da martedì 14 a domenica 20 agosto / Sabato 2 e domenica 3 settembre / ore 11.30 e 15.30

Durata 45 minuti

Stop motion scintillante – dai 3 ai 6 anni

Un’attività per creare insieme un’animazione digitale. Con scovolini, palline e tanti materiali scintillanti, ognuno potrà mettere alla prova la propria creatività per realizzare un simpatico personaggio a cui darà vita grazie alla tecnica dello stop Motion.

Sabato 5 e domenica 6 agosto / Lunedì 14 e martedì 15 agosto / Sabato 19 e domenica 20 agosto / Sabato 2 e domenica 3 settembre / ore 14 e 17

Da martedì 1 a venerdì 4 agosto / ore 16

Da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto / ore 14

Durata 45 minuti

I.LAB BOLLE DI SAPONE

I segreti delle bolle di sapone – dai 3 ai 6 anni

I visitatori potranno partire per un viaggio alla scoperta del magico mondo di acqua e sapone. Creando bolle di diverse dimensioni, potranno entrare in una bolla e giochiare con la schiuma.

Da martedì 8 a venerdì 11 agosto / Da martedì 22 a venerdì 25 agosto / Da martedì 5 a venerdì 8 agosto / ore 16

Sabato 12 e domenica 13 agosto / Sabato 26 e domenica 27 agosto / Sabato 9 e domenica 10 settembre / ore 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 minuti

VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

GALLERIE LEONARDO DA VINCI – per adulti e bambini dai 9 anni

Un animatore scientifico condurrà i visitatori attraverso la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Oltre 1300 mq e 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura.

Da martedì 1 a domenica 6 agosto / Da martedì 8 a domenica 20 agosto / Da martedì 22 a domenica 27 agosto / Da martedì 29 agosto a domenica 3 settembre / Da martedì 5 a domenica 10 settembre / ore 16

Durata 80 minuti

Costo 10€ oltre al costo del biglietto di ingresso ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo

SOTTOMARINO ENRICO TOTI – per adulti e bambini dai 6 anni

Varato nel 1967, il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è ospite del Museo. I visitatori potranno salire a bordo del Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione.

Da martedì a domenica, solo le mattine, in base alle disponibilità e alle condizioni climatiche.

Costo 20€ incluso il costo del biglietto di ingresso del Museo ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo