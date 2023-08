Lavoro – IKEA: assunzioni di 90 Addetti Cassa e Assistenti

La multinazionale è alla ricerca di personale diplomato e laureato

Ikea effettuerà 90 nuove assunzioni di personale in possesso di diploma o di laurea, da inserire presso i tanti punti vendita presenti in Italia. Oltre agli assistenti alla vendita, la ricerca è rivolta anche a: Addetti Cassa e Servizio Clienti, i quali dovranno accogliere i clienti e fornire il proprio contributo per rendere il processo d’acquisto semplice e favorire sempre una shopping experience conveniente e divertente, scoprire tutte le caratteristiche ed i vantaggi dei servizi offerti (finanziamenti, resi, pianificazione consegne e montaggio, ecc.) e le policy di assistenza al cliente; Assistenti Coordinatori, che dovranno servire nel modo migliore i clienti, proporre iniziative commerciali che portino ad aumentare le attività a sostegno della produttività, soddisfare le esigenze della clientela, fornire suggerimenti al responsabile, creare un ambiente in cui la cultura dell’azienda sia una realtà forte e viva e la diversità un valore e spronare il team a trovare metodi di lavoro più efficienti; Addetti alla Relazione con il Cliente, che dovranno garantire un’ottima esperienza ai clienti, collaborare con le altre funzioni per capire i bisogni del cliente e trovare nuove soluzioni per soddisfarne le esigenze, garantire che i prodotti siano a posto, puliti e prezzati sostituendoli in caso di necessità e ottimizzando i costi e accompagnare i clienti in modo che possano apprezzare la qualità dei prodotti; Assistenti di Squadra Logistica, che dovranno controllare e garantire la disponibilità dei prodotti, eseguire attività di carico/scarico e riempimento, garantire la massima disponibilità di merci al minor costo possibile per assicurare un’esperienza di acquisto positiva ai clienti, assicurare il corretto funzionamento delle operazioni necessarie per preparare il flusso delle merci e supportare il team di vendita del negozio per facilitare il processo di acquisto dei prodotti offerti. Per verificare tutte le posizioni… continua a leggere