Gli strappano orologio da mezzo milione in pieno centro a Milano

Un orologio ‘Richard Mille’ dal valore dichiarato di mezzo milione di euro è stato rapinato a un imprenditore libico in pieno centro a Milano.

Secondo la denuncia fatta dal facoltoso uomo di affari, la rapina è avvenuta martedì sera in via Gerolamo Marone, nei pressi della Scala. A rapinare l’imprenditore sarebbe stato un uomo che, per prendergli il prezioso orologio, lo ha spintonato a terra causandogli lesioni alla mano e alle ginocchia.

Il libico stava tornano in albergo con suo figlio di 7 anni quando è stato aggredito, intorno alle 21.30. Ha provato a inseguire il rapinatore, fuggito verso il Duomo, ma ha dovuto desistere quasi subito.