Sempre di più i negozi aperti ad agosto a Milano. Qui l’elenco completo

Ed eccoci in pieno mese di agosto, che vede molti milanesi allontanarsi per le tanto agognate ferie, ma molti altri restare in città per motivi economici, familiari o lavorativi.

Ma i negozi aperti ad agosto a Milano sono sempre di più .«Rispetto alle segnalazioni volontarie che ci sono arrivate dai nostri associati l’anno scorso, per questo 2023 siamo già al 40% in più – spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza -. L’80-90% dei negozi in centro rimane aperto e in periferia ormai siamo a un’attività su due. Con il turismo in crescita costante le imprese hanno tutto l’interesse a restare aperte. Non c’è più infatti solo chi visita la città per le fiere o le diverse week milanesi, da quella della Moda a quella del Design. Oggi sono tornati da noi i cinesi e gli americani e, anche se manca la maggior parte dei russi, i numeri hanno superato i livelli pre-Covid».

ELENCO NEGOZI APERTI

L’elenco – consultabile QUI – aggiornato da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza parla di oltre 180 nel capoluogo, che diventano più di 500 se si prende in esame l’intera area metropolitana. In centro l’80% dei negozi resta con la saracinesca alzata, in periferia siamo invece al 50%. Un trend in continua crescita, nonostante questa sia la fase più calda dell’estate, in tutti i sensi.

I MERCATI AMBULANTI

Apeca, l’associazione ambulanti Confcommercio Milano, informa inoltre che resteranno operativi nel mese di agosto anche i cento mercati ambulanti di Milano, distribuiti lungo tutta la settimana, con una media di venti al giorno e trenta al sabato. Nonostante la chiusura per ferie del 40-50% dei banchi di ortofrutta, pesce e formaggi, un sistema di turnazione degli ambulanti garantirà il servizio ai cittadini milanesi.