Milano, marocchino rapina coppia con pistola, De Corato: “Ancora un arabo irregolare che delinque! In Lombardia un solo CPR non basta, ne chiederò un altro al Ministro”

«Ho appreso dalle agenzie che ieri mattina, in una zona a pochi passi dal centro città, una coppia è stata rapinata dal solito arabo irregolare che, questa volta, ha addirittura puntato loro una pistola. La Lombardia è la regione italiana che ha la più alta percentuale di accoglienza migranti (13%, dati Ministero degli Interni) e il più alto numero di residenti stranieri, 1.190.889 (dati Istat).

Sono troppi i delinquenti, un solo Centro in Lombardia per i rimpatri non basta. Presenterò un’interpellanza al Ministro degli Interni Piantedosi, affinché si trovi un altro Centro nella nostra regione adibito alle espulsioni».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulla coppia rapinata da un marocchino irregolare, ieri mattina in via Dezza a Milano.