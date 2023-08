La Monday Orchestra diretta da Luca Missiti feat. Paolo Tomelleri 21 agosto al Castello Sforzesco

“The King of Swing”: l’omaggio a Benny Goodman della Monday Orchestra di Luca Missiti feat. Paolo Tomelleri lunedì 21 agosto al Castello Sforzesco di Milano

La Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, e Paolo Tomelleri, tra i più amati e rappresentativi esponenti del jazz italiano, di nuovo insieme sul palco del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano per un tributo al Re dello Swing, il grande clarinettista e bandleader Benny Goodman: la formazione milanese e Tomelleri ripercorreranno il repertorio della big band del celebre jazzista statunitense. Il concerto è in programma lunedì 21 agosto alle ore 21.15 (ingresso 10 euro; gratuito per i bambini fino a 8 anni; i biglietti sono acquistabili in cassa la sera del concerto e in prevendita su www.mailticket.it/manifestazione/FL36/monday-orchestra-omaggio-a-benny-goodman-estate-al-castello-2023 ). Afferma Luca Missiti: «È davvero un piacere esibirsi, per il quarto anno consecutivo, al Castello Sforzesco. Ancora più bello è farlo con Paolo Tomelleri, con cui abbiamo condiviso in passato concerti indimenticabili, da Movies, incentrato sule colonne sonore, a The Swing Era, dedicato al repertorio delle grandi big band dell’epoca dello Swing, davanti a quasi 600 persone. Quest’anno proporremo brani che hanno fatto la storia del jazz, dagli arrangiamenti di Fletcher Henderson come King Porter Stomp e Down South Camp Meeting fino a veri e propri classici che hanno definito l’Era dello Swing, come “Stompin’ At The Savoy”, “Let’s Dance” e l’intramontabile “Sing Sing Sing”».