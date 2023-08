Stadio, Centrodestra: Collegio regionale Sovrintendenza sbugiarda PD milanese

“Dalle pagine odierne del Corriere della Sera viene smontata la narrazione del PD meneghino che ha provato a scaricare sul Governo la responsabilità dell’incapacità decisionale di Sala e della sua compagine green che anziché prendere una posizione definitiva, come dovrebbe fare un bravo amministratore nell’interesse della propria città, ha preferito tergiversare per quattro anni portandoci a un immobilismo senza precedenti sulla questione stadio.

Oltre al vincolo, nell’intricata situazione, c’è ancora da aspettare il nuovo quesito referendario come previsto dalla sentenza del TAR della scorsa primavera. Perché, a proposito di falsità, non è vero ciò che qualche consigliere PD va in giro raccontando ai residenti prospicenti lo stadio Meazza che il dibattito pubblico sostituiva il referendum. Il dibattito pubblico è previsto dalla legge, mentre sul diniego al quesito referendario elaborato dal comitato promotore risultano esserci delle falle da appianare. Siamo rammaricati che, ancora una volta, la nostra richiesta di Consiglio comunale straordinario venga derubricata ad azione strumentale. Certo è che se dessimo retta a loro prenderemmo posizione a giochi ormai chiusi. Milano e i milanesi meritano rispetto e serietà”.

Lo dichiarano Alessandro De Chirico, Riccardo Truppo e Alessandro Verri, rispettivamente capigruppo a Palazzo Marino di Forza Italia, FDI e Lega.