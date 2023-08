Cinque arresti in centro Milano, De Corato: «Bene operazioni sicurezza Nucleo reati predatori Vigili, istituito dal cdx e criticato dal csx! Ma non basta concentrarsi sul centro città»

«Apprendo dalle agenzie di stampa che il Nucleo reati predatori della polizia locale di Milano nei giorni scorsi ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di cinque persone che si sono rese responsabili di molteplici furti nelle zone centrali della città. Tale Nucleo di vigili, istituito dalle Giunte di Centrodestra fino al 2011, fu soggetto da parte di noti esponenti della Sinistra a numerose e aspre critiche. Le operazioni compiute dal suddetto Nucleo vanno bene, però non ci si può solamente concentrare nelle zone centrali della città, bisogna porre attenzione anche nei restanti quartieri che sono presi d’assalto dai malviventi. In zona Stazione Centrale, per esempio, ieri sera un uomo dell’Arabia Saudita, è stato aggredito, gettato a terra e derubato del suo orologio del valore di 7.500 euro. Tutto questo, come spesso e volentieri avviene, si è verificato in piazza Duca d’Aosta ed ha avuto come protagonisti tre nordafricani. Proprio lì occorre mettere un presidio fisso di Polizia Locale h24, che controlli la zona aiutando e collaborando con Carabinieri e Polizia di Stato che non riescono, da sole, a contrastare l’elevato tasso di criminalità! Il Comune, invece di pensare a cercare sponsor per organizzare eventi proprio in quella piazza (Duca d’Aosta, ndr), perché non pensa in primis alla sicurezza dei cittadini milanesi? La Centrale, come moltissime altre zone della città, sono abbandonate e il solo interesse dell’Amministrazione di Palazzo Marino, è salvaguardare il centro città. In zona Cermenate, ad esempio, martedì scorso in poche ore sono state svaligiate tre case dello stesso condominio, per un bottino stimato di 70 mila euro circa».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sui recenti arresti del Nucleo reati predatori della Polizia Locale di Milano e sui furti e aggressioni avvenute la scorsa notte in zona Stazione Centrale.