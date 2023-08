Olimpiadi, Bestetti Fdl: stop lavori ex Palasharp occasione persa per Milano

“Le Olimpiadi invernali del 2026 sono una grande opportunità per Milano, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto per l’eredità che questo importante evento planetario dovrà lasciare alla città e ai milanesi. Il trasferimento nei padiglioni della Fiera Milano-Rho, con interventi di natura temporanea, delle gare di hockey femminile, prima previste all’ex Palasharp con la realizzazione della nuova Hockey Arena, è una buona notizia per mettere in sicurezza l’organizzazione dell’evento olimpico, ma è sicuramente un fallimento per la città, che perde l’occasione di riqualificare finalmente una struttura comunale abbandonata e inutilizzata da anni. Il progetto prevedeva, infatti, che, al termine delle Olimpiadi, la nuova struttura dell’ex Palasharp, profondamente rinnovata, sarebbe stata restituita alla città per ospitare eventi sportivi, aggregativi e concerti. Spiace molto che questo non potrà più accadere, lasciando abbandonata ancora per chissà quanti anni una struttura fatiscente di proprietà del Comune, che contribuisce al degrado e all’insicurezza dell’area di Lampugnano”. Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia .

Marco Bes tetti

Consigliere Regionale Lombardia

Consigliere Comunale Milano