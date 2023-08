Milano Insicura: Berni Ferretti (FI) sorprende i ladri in casa

Spiacevole dopocena mercoledì sera per l’avvocato Giampaolo Berni Ferretti: tornato a casa ha trovato dei ladri che compievano un furto con scasso grazie al quale gli hanno sottratto il computer, non si sa se con lo scopo di arrivare a documenti riservati della sua attività politica o giudiziaria.

“Sono uscito 2 ore per andare a pranzo con 2 colleghi ed al rientro ho trovato i ladri.” dichiara Berni Ferretti “Il Sindaco Sala continua a minimizzare una situazione che sta sfuggendo di mano dopo il lockdown. Mai in 45 anni (da tanto vivo in via Lamarmora) avevo subito un furto (oltretutto evidentemente preparato). Sono entrati strappando una grata protettiva e sono avanzati scassinando 2 porte antisfondamento blindate. Milano post lockdown merita di più”.

L’abitazione di Ferretti ha anche varie videocamere e un sistema di sicurezza all’avanguardia, ma questo non basta evidentemente più a fermare i delinquenti.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845