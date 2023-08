I RACCONTI DI CAPITAN U 1947 – L’Italia brucia … colpa solo del surriscaldamento climatico?

La mia sensazione è decisamente No! Mi sono andato a leggere un po’ di dati e ho avuto la conferma che Il surriscaldamento è solo uno dei fattori in campo e che, anche secondo Lega Ambiente, le cause naturali che indipendentemente dal clima possono scatenare un incendio (combustioni per il troppo caldo, fulmini o eruzioni vulcaniche) sono veramente minime, specialmente quelle che riguardano gli incendi dei boschi. Infatti, benché la presenza di una gran quantità di combustibile, la vegetazione, l’aria … queste non bastano da sole a provocare la scintilla che accenda il fuoco. Certo, poi il fuoco, aiutato dal vento, ci impiega poco a ingigantirsi e a diffondersi a macchia, con le conseguenze che tutti conosciamo. In alcune indagini le cause naturali sono date addirittura al 3%, al37% incuria e sbadataggine e ben al 60% dolosità per interessi personali dove la vil pecunia ha spesso il sopravvento indipendentemente dai danni e dalle vittime causabili. Ma oggi non ho voglia di addentrarmi in polemiche, del resto i piromani colti in flagrante anche quest’anno abbondano e spetterà allo Stato “ricompensarli” della stessa moneta. Preferisco occuparmi solo degli sbadati, e, lo faccio alla mia maniera andando a pescare nel mio passato musicale, in quell’album del 1989 (Al mio caro pianeta terra, 10 piccole grandi storie) dove affrontavo, come ho detto nell’ultimo racconto, in momenti non sospetti, temi ecologici che sarebbero diventati primari solo dopo molti anni. La canzone di oggi si intitola “IL Bosco” e narra di una gita scolastica in mezzo alla natura finita in una fuga precipitosa per colpa della sbadataggine di un insegnante che nella foga della sua lezione “… non gettate sigari nel bosco e non fate cenere di un bosco di nascosto …” non si accorge del sigaro che gli scappa di mano appiccando un fuoco infernale.

Non gettare sigari nel bosco e non fare cenere di un bosco

Non gettare sigari nel bosco e non fare cenere di un bosco

Cominciò una mattina con la gita della scuola,

con il pullman verso la montagna dove il fisico ci guadagna.

E all’aperto, il professore tenne banco con fervore

ma nel bel mezzo della sua lezione dalle mani perse un mozzicone …

E non gettare sigari nel bosco, nel bosco, nel bosco

E non fare cenere di un bosco di uno bosco di nascosto

E non gettare sigari nel bosco, nel bosco, nel bosco

E non fare cenere di un bosco, di uno bosco di nascosto

E non gettare sigari nel bosco, nel bosco, nel bosco

E non fare cenere di un bosco, di uno bosco, di nascosto, di nascosto

E così quella mattina quella gita della scuola

terminò con una grande fuga, via dai monti e via dalla calura.

Ed il distratto professore costernato dal suo errore

terminò alla classe la lezione, dedicando il suo sermone …

E non gettare sigari nel bosco, nel bosco, nel bosco, ecc. …

Il faccione irriverente della copertina del video è sempre lo stesso, quello che avete ammirato anche la volta scorsa, ma per fortuna ogni volta cambiano le canzoni. Morale di questa “Il Bosco” … spesso chi sentenzia e giudica causa i danni peggiori. Io non corro questo pericolo, non sentenzio, non giudico, mi limito a offrirvi ogni venerdì dei nuovi racconti …

Capitan U 1947