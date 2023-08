Via Etna, 95enne aggredita e derubata dell’orologio da 500 euro

Martedì mattina, poco dopo le 11, una donna di 95 anni è stata aggredita mentre rincasava in via Etna, alle spalle di via Washington.

La donna ha raccontato alla polizia di essere stata afferrata alle spalle, strattonata e buttata per terra da una giovane che le ha sfilato l’orologio che portava al polso, del valore di 500 euro, per poi scappare a bordo di un’auto guidata da un complice.

L’anziana è stata portata in codice verde al San Carlo.