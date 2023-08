Porta Venezia, Bestetti: commercianti e cittadini esausti, Comune dorme

“Farebbe sorridere, se non fosse drammatico, che mentre i residenti del quartiere Porta Venezia sono da anni in balìa della movida selvaggia e non possono chiudere occhio di notte, gli unici che dormono sonni profondi siano gli Assessori e i Consiglieri del PD, che governano Milano da anni e non fanno assolutamente nulla per risolvere i problemi di questa parte di città”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia, commentando le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione Commercianti Porta Venezia Milano.

“E’ passato più di un anno dal sopralluogo nel quartiere condotto dalla Commissione Sicurezza di Palazzo Marino, durante la quale i commercianti avevano denunciato all’Assessore Granelli e al Presidente della Commissione Sicurezza gli stessi problemi, invocando un presidio fisso della Polizia Locale, che però non si è mai realizzato. Se oggi, a distanza di oltre un anno, i commercianti lamentano le stesse identiche criticità, significa solo che il Comune di Milano non ha fatto assolutamente nulla per riportare ordine e decoro nel quartiere. I rappresentanti del PD che governano da anni questa città in Giunta e nel Consiglio Comunale la smettano di blaterare e agiscano, portando gli agenti della Polizia Locale a presidiare il territorio e a far rispettare le leggi e i regolamenti” conclude Bestetti.