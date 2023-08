Degrado e prostituzione via Sacchini – piazza Aspromonte – il Comune intervenga !!!

Il degrado non va mai in vacanza e continua anche in questo periodo la situazione documentata dalle foto allegate e DENUNCIATA più e più volte dai residenti dovuta ai BIVACCHI in Piazza Aspromonte e Via Sacchini a seguito della pedonalizzazione voluta dal Municipio 3.

Un provvedimento NON VOLUTO dai residenti che hanno avviato anche una raccolta firme in merito per dire NO a questa scelta che, come si poteva immaginare, ha portato solo DISAGI e DEGRADO in una zona già attualmente a rischio in cui si chiedono IMMEDIATI interventi di potenziamento della sorveglianza e sicurezza.

Per questo i residenti chiedono l’IMMEDIATA FINE della sperimentazione di questa pedonalizzazione, la riapertura della via al traffico veicolare e l’eliminazione di panchine e manufatti ad oggi utilizzati per bivaccare o addirittura compiere atti osceni legati a fenomeni di prostituzione.

Chiedono inoltre per quanto riguarda Piazza Aspromonte CONTROLLI più mirati e la chiusura della piazza in orario notturno mediante CANCELLATE in modo tale che non si possano più verificare quegli episodi di disturbo e degrado notturno che ad oggi lamentano anche i residenti della limitrofa Via Sacchini e l’EMISSIONE DI UN’ORDINANZA da parte del Sindaco che VIETI bivacchi notturni in considerazione del gran numero di posti disponibili, all’interno delle strutture comunali e non, che ogni sera rimangono vuoti.

Infine, come si può notare dalle foto in allegato, in via Sacchini vengono consumati episodi a dir poco disdicevoli, atti osceni in luogo pubblico in orario notturno, ecco i residenti cosa sono costretti a dover sopportare a seguito di questi interventi che hanno reso la via più insicura e degradata.

Chiedo per quanto di relativa competenza al Prefetto, Questore ed al Sindaco che intervengano immediatamente al fine di revocare questa “sperimentazione” che, è un’evidenza, sta dando risultati FALLIMENTARI e minando la sicurezza ed il decoro del quartiere, e al contempo si agisca anche sulla vicina Piazza Aspromonte mediante l’intensificazione di controlli, l’installazione di cancellate e presidi fissi in modo tale da riqualificare e mettere in sicurezza quest’importante area della nostra città ad oggi abbandonata a se stessa.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Gruppo Fratelli D’Italia