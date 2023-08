E’ stato conferito al libro “Milano Ventunopuntozero” di G. Berni Ferretti il premio letterario il Canto del Mare

È stato conferito al libro Milano Ventunopuntozero/guardare al futuro con occhi puliti di Giampaolo Berni Ferretti il premio letterario il Canto del Mare

Il Premio letterario “Il Canto del Mare” è un prestigioso riconoscimento conferito ad autori che si sono distinti nel campo della letteratura. Con questo premio, si vuole celebrare non solo l’autore o l’autrice, ma anche il valore culturale e simbolico delle loro opere.

Scrivere e affrontare tematiche legate al mondo attuale, esplorando le sfide e le dinamiche della nostra società attraverso riflessioni universali, rappresenta un gesto di straordinario valore. Questi autori si pongono come avamposti culturali, offrendo un’analisi critica e sensibile delle realtà che ci circondano.

Il Premio “Il Canto del Mare” vuole promuovere e sostenere coloro che utilizzano l’arte della scrittura per indagare l’essenza dell’esistenza umana, contribuendo a una maggiore comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo. La potenza delle loro parole ispira e influisce positivamente sulle generazioni future, lasciando un’impronta indelebile nella cultura e nella società.

Complimenti dunque all’ autore Giampaolo Berni Ferretti che è stato selezionato dalla redazione del Concorso e risulta tra i vincitori del premio per l’edizione 2023.

Conosciamo meglio l’autore, prima di tutto cosa ha provato quando ha saputo del riconoscimento?

Ero molto contento

Ci parli di lei, di come è approdato al mondo della scrittura.

Scrivere un libro è sempre stata una mia ambizione. Ricordo ancora il tema dell’ Esame di Maturità al Liceo Scientifico.

Parliamo ancora della sua scrittura. Quando scrive? D’istinto? Ci lavora? Razionalizza? Qual è l’orario migliore per scrivere?

Ci lavoro costantemente ogni giorno.

C’è qualche film, libro, autore che l’ha influenzato?

No nessuno in particolare

Sta scrivendo? Ha progetti in cantiere?

Si volevo scrivere la continuazione/integrazione del mio primo libro Milanoventunopuntozero/guardare al futuro con occhi puliti

Ci vuole parlare delle sue passioni?

Storia antica, filosofia e diritto

Ultima domanda!

Deve partire per un’isola deserta. Può scegliere solo tre libri.

Che libri sceglierebbe da portare con sé?

La Rivoluzione Liberale (Piero Gobetti), L’ anticomunismo democratico (Massimo Teodori), il prezzo della libertà (Angelo Panebianco)

Libro MILANOVENTUNOPUNTOZERO-Guardare al Futuro Con Occhi Puliti-Collana dei Quaderni di Milano Vapore