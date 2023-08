Via Venini, spari per festeggiare matrimonio: un arresto e tre indagati

Lunedì notte, la polizia ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un 25enne nato in Egitto ma con cittadinanza italiana, con precedenti, e indagato a vario titolo altri 2 connazionali e un italiano. Durante i festeggiamenti per un matrimonio egiziano, davanti al City Market di via Venini, alle spalle di piazzale Loreto, sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco. Allarmati, i residenti hanno chiamato il 112 intorno all’1.30. Giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’arresto del 25enne, che una volta salito sulla volante ha sfondato il vetro a testate, e hanno indagato il fratello 23enne dell’arrestato e l’autore degli spari, 25 anni, entrambi nati in Egitto ma cittadini italiani e con precedenti. Le accuse sono, per il primo resistenza a pubblico ufficiale, per il secondo porto di armi e oggetti atti a offendere, senza giustificato motivo, e accensioni ed esplosioni pericolose. Infine hanno indagato per porto di armi e oggetti atti a offendere, senza giustificato motivo, un italiano di 19 anni, conducente dell’auto nel cui baule sono state trovate 2 pistole scacciacani e una mazza da baseball.

