TRIENNALE MILANO – Programmazione mostre autunno 2023.

Qui di seguito un breve recap:



Mostra personale di Ron Mueck 6 dicembre 2023 – 10 marzo 2024 Presentata per la prima volta in Italia nell’ambito del partenariato tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Mostra personale di Ron Mueck 6 dicembre 2023 – 10 marzo 2024 Presentata per la prima volta in Italia nell’ambito del partenariato tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain

Triennale Milano segnala le mostre che apriranno nell’autunno 2023, proponendo una programmazione varia e articolata, che spazia dal design all’architettura, dalla pittura alla fotografia.

Dopo il rinnovamento del Museo del Design Italiano, avvenuto ad aprile 2023, Triennale presenta due mostre incentrate su altrettanti protagonisti del design e della progettazione. La prima esposizione, realizzata in collaborazione con Studio Sottsass, sarà dedicata a Ettore Sottsass (Ettore Sottsass. Metafore, 29 settembre 2023 – aprile 2024) e riunirà una serie di fotografie scattate tra il 1972 e 1978. La seconda sarà invece focalizzata sulla figura di Alberto Meda (Alberto Meda. Tensione e leggerezza, 6 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024) e sui temi chiave del suo lavoro, quali l’integrazione delle funzioni, la tecnologia, il concetto di comfort e gioco e la produzione di oggetti. Di grande rilievo le partnership con altre istituzioni, grazie alle quali vengono presentate alcune importanti mostre, come la retrospettiva dedicata a Seth Siegelaub (6 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024), in collaborazione con Fondazione Antonio Ratti, e la mostra su Gabriele Basilico (13 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024), promossa e prodotta da Comune di Milano-Culture e Palazzo Reale, insieme a Electa e realizzata con la collaborazione scientifica dell’Archivio Gabriele Basilico.

Tra le mostre dedicate alla fotografia, è in programma la personale di Vincenzo Castella (19 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024) che indaga i temi degli spazi urbani e degli orti botanici attraverso numerose immagini di vari formati. All’interno dei festeggiamenti per il centenario di Triennale, che ha visto il 2023 percorso da varie mostre ed eventi, si colloca Pittura italiana oggi (25 ottobre 2023 – 11 febbraio 2024), una grande collettiva dedicata alla pittura italiana contemporanea che vede esposti i lavori di 120 artisti italiani. Nell’ambito del partenariato tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain verrà presentata per la prima volta in Italia una grande mostra personale di Ron Mueck (6 dicembre 2023 – 10 marzo 2024). La programmazione delle mostre dialogherà come sempre con la proposta performativa, che riprende da ottobre a dicembre con la Stagione teatrale, e con gli appuntamenti del public program, attraverso incontri, conferenze, contenuti online, in un dialogo interdisciplinare tra le diverse piattaforme fisiche e virtuali.