De Corato: «Da Nolo a Porta Venezia come il Bronx! Sgommate, colpi di pistola la notte, aggressioni da stranieri a passanti, ragazze e agenti! ».

De Corato “Questo accade con il csx al governo di Milano da 12 anni. Residenti ormai esausti”

«La scorsa notte, in piazza Morbegno in zona Nolo, si sono verificate sgommate di auto, colpi di pistola per festeggiare un matrimonio e varie violenze contro la Polizia intervenuta appositamente. Durante la perquisizione degli agenti, in auto, sono state trovate due scacciacani ed una mazza da baseball.

A poche centinaia di metri, invece, in Porta Venezia, i soliti nordafricani a petto nudo si divertivano a rovesciare e ribaltare gli appositi cassonetti della spazzatura (strapieni di rifiuti) in vari punti della piazza Oberdan, infastidendo i passanti. Questa è la città consegnata ai milanesi dal Centrosinistra, dal 2011 ad oggi! Perché, invece di concentrarsi solo ed esclusivamente sulle piste ciclabili, ideologiche ed inutili, o continuare “a bastonare” gli automobilisti milanesi, Sindaco e Giunta non si concentrano, con le stesse forze e impegno, a garantire più sicurezza in una città che è completamente allo sbando, in qualsiasi orario della giornata? Più che città modello, sembriamo davvero nel Bronx ed i residenti sono esausti e non ce la fanno più»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sugli ultimi fatti accaduti in zona Nolo ed a Porta Venezia nelle ultime 24/48 ore.