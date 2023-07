Festival Dannunziano, dal Vittoriale all’Abruzzo: la presentazione con Beatrice Venezi e Giorgio Pasotti

Ospiti d’eccezione come il direttore d’orchestra e l’attore per il lancio della quinta edizione dell’appuntamento dedicato al celebre poeta in programma sulle sponde del lago di Garda il 31 luglio

Gabriele d’Annunzio rinasce dalla casa che lo ha cresciuto a quella che lo ha celebrato. Da Pescara al “Vittoriale” di Gardone Riviera (Brescia), la quinta edizione del Festival Dannunziano verrà lanciata dalle sponde del lago di Garda nella giornata del 31 luglio 2023.

La presentazione della quinta edizione del festival dedicato a Gabriele d’Annunzio si svolgerà oggi nel pomeriggio nell’Auditorium del Vittoriale, a partire dalle ore 17, con un programma ricco di appuntamenti e ospiti.

Protagoniste dell’evento di presentazione, che rappresenta anche una sorta di gemellaggio tra i luoghi-simbolo del Vate, saranno le eccellenze abruzzesi sia enogastronomiche che culturali. Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi con i Solisti Aquilani e la voce narrante dell’attore Giorgio Pasotti si esibiranno nello spettacolo “d’Annunzio, le donne, dalla vita all’arte. Tra musica, poesie, lettere e prose”.

Il Festival Dannunziano, in programma dal 2 al 10 settembre 2023, verrà ufficialmente svelato al pubblico nel Vittoriale degli Italiani, sulla sponda bresciana del lago di Garda, così come voluto dal direttore artistico del festival, nonché presidente della Fondazione “Vittoriale degli Italiani”, Giordano Bruno Guerri, e condiviso dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

All’evento di presentazione del Festival Dannunziano prenderanno parte, oltre al direttore artistico Giordano Bruno Guerri e al presidente Sospiri, anche il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, il sindaco di Pescara, Carlo Masci e i presidenti delle Camere di Commercio abruzzesi.

La conferenza stampa di presentazione avrà inizio alle ore 17, mentre a seguire, alle 18, i giardini della Villa Dannunziana ospiteranno stand promozionali, con degustazioni di vini abruzzesi e prodotti tipici. La sera, a partire dalle ore 21 in collaborazione del Comune dell’Aquila, è in programma il concerto dei “Solisti Aquilani”, diretto dal maestro Beatrice Venezi e con la voce narrante di Giorgio Pasotti.