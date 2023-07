Vittor Pisani: centinaia di sciiti in corteo per la celebrazione dell’Ashura

Come ogni anno ieri la comunità musulmana sciita della nostra città ha organizzato un lungo corteo in via Vittor Pisani. La processione, che ha visto la partecipazione di centinaia di islamici, ha l’obiettivo di ricordare l’Ashura, una delle più importanti ricorrenze musulmane, un evento celebrato nel mondo islamico con differenze a seconda dei Paesi e delle etnie.

A Milano la processione viene organizzata ogni anno. Per gli sciiti, in particolare, si tratta di una giornata di lutto, perché si commemora il martirio dell’imam al-Hussain ibn Ali e di 72 suoi seguaci ad opera delle truppe del califfo omayyade Yazid I.

I partecipanti, tutti vestiti di nero, si sono radunati in piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale e da qui è partito il corteo con in testa alcune bandiere rosse e nere con scritte in arabo e in coda numerose donne e bambini. In mezzo anche uno striscione in italiano, con scritto “Giornata di Ashura, giornata di lutto e di dolore”.

A vigilare sulla manifestazione la Polizia di Stato che ha bloccato il traffico nelle vie limitrofe.

Di seguito documentata la stessa manifestazione svoltasi a Milano tre anni fa.