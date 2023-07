Scherma, il Cio riabilita l’ucraina Kharlan e le offre un pass per le Olimpiadi di Parigi

Il presidente del CIO Thomas Bach, con una lettera indirizzata direttamente ad Olga Kharlan ha offerto alla sciabolatrice ucraina uno slot aggiuntivo per i Giochi Olimpici di Parigi qualora non riuscisse a qualificarsi tramite il percorso tradizionale. Come riportato dal portale insidethegames.com, la lettera è stata originariamente resa pubblica dal ministro dello sport ucraino Vadym Guttsait. Così si legge nella lettera ufficiale, come riportato da La Stampa in un pezzo a firma di Alberto Dolfin: “Cara Olga, da compagno schermidore, è impossibile immaginare come tu ti senta in questo momento. La guerra contro il tuo Paese, la sofferenza della gente ucraina, l’incertezza dei giorni scorsi sulla partecipazione ai Mondiali di scherma a Milano, i conflitti interiori tuoi e dei tuoi connazionali che hanno scatenato emozioni davvero intense – scrive il numero uno del Cio -. È ammirevole che stai gestendo questa situazione e voglio esprimere il mio completo supporto nei tuoi confronti. Vista la situazione unica, il Comitato Olimpico ti fornirà uno slot aggiuntivo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel caso tu non riesca a qualificarti nei prossimi mesi. Facciamo questa eccezione perché con la tua squalifica (individuale; ndr) attuale non saresti in grado di fare i punti necessari. Sappi che il Cio continuerà a supportare con piena solidarietà gli atleti ucraini e la comunità olimpica ucraina durante questi tempi così difficili”. Dopo il cartellino nero costatole la squalifica dalla prova individuale, Olga Kharlan è stata comunque riabilitata per la prova a squadre ai Mondiali di Milano. L’atleta ucraina è stata riammessa e ha partecipato alla prova a squadre di sciabola femminile, battendo l’Italia 45-33 negli ottavi di finale.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845