Nuovo aumento del biglietto Atm, De Corato: il sindaco green vuole disincentivare il trasporto privato aumentando il costo di quello pubblico!

Dopo aumento Area C Sala continua a usare tram e metro per fare cassa e coprire i buchi di bilancio cercando di scaricare le colpe su Regione e Governo

Apprendo che vi sarà un nuovo aumento delle tariffe dell’ATM., già ora a 2.20 EUR , più del doppio di quanto lasciato dal centrodestra. Anche tenendo conto dell’inflazione è difficile sostenere che tale aumento sia giustificato, specialmente alla luce del fatto che il finanziamento e la costruzione delle nuove linee della MM sono state avviate dal centrodestra mentre il centrosinistra si è limitato a tagliare nastri. Il sindaco Sala dovrebbe smetterla di usare l’ATM e l’Area C per compensare le sue negligenze sul bilancio, usando poi come scusa la Regione o il Governo. Questa politica è inconciliabile con chi, da una parte, vorrebbe disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati, e dall’altra non solo aumenta il costo di quelli pubblici, ma di questi non ne garantisce l’affidabilità (ricordiamo le continue frenate improvvise della MM che sono causa di diversi feriti), la puntualità e né, tantomeno, la sicurezza.

Cosi l’on. De Corato in merito al possibile aumento del biglietto ATM