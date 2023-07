Giornata mondiale della gioventù: 6mila giovani in partenza per Lisbona

Dal primo al sei agosto si terrà a Lisbona la XXXVII edizione della Gmg (Giornata mondiale della gioventù), l’incontro del Papa con i giovani di tutto il mondo che torna a svolgersi in Europa dopo l’esperienza a Panama nel 2019. Il tema scelto per questa Gmg, «Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) è un un’esortazione a vivere la chiamata di Gesù seguendo l’esempio di sua madre. In totale sono circa 65 mila i giovani italiani in arrivo nei prossimi giorni nella capitale portoghese: tra questi – fa sapere la Diocesi – sono quasi 6 mila gli ambrosiani: poco meno di 5.200 provenienti da parrocchie e oratori della Diocesi e circa 700 da movimenti, istituti missionari o congregazioni religiose del territorio. Ad accompagnare i partecipanti in questa esperienza globale di fede e di incontro, la prima dopo la pandemia, ci sarà l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, insieme ai Vescovi ausiliari monsignor Luca Raimondi e mons. Giuseppe Vegezzi, oltre a decine di sacerdoti, religiose e religiose e laici. Sarà la città di Oeiras, a una trentina di chilometri dalla capitale, ad ospitare i pellegrini ambrosiani provenienti dalle sette Zone pastorali. In particolare, 702 dalla Zona I (Milano), 736 dalla Zona II (Varese), 424 dalla Zona III (Lecco), 1198 dalla Zona IV (Rho), 1049 dalla Zona V (Monza), 467 dalla Zona VI (Melegnano) e 598 dalla Zona VII (Sesto San Giovanni). A preparare e arricchire questa esperienza è già in corso un gemellaggio tra la Diocesi di Milano e quella di Porto dove, in questi giorni, nella sede dei Salesiani, 150 giovani vengono accolti fino al 31 luglio. A conclusione della Gmg altri 725 ragazzi, accompagnati dallo stesso Arcivescovo, vivranno un’ulteriore esperienza di pellegrinaggio e di incontro. Durante le giornate a Lisbona, ai giovani ambrosiani saranno dedicate alcune catechesi nei vari quartieri della città, sotto la guida dell’Arcivescovo e dei due Vescovi ausiliari; alcuni momenti saranno animati da musiche e canti del gruppo Shekinah, della Pastorale giovanile della Diocesi di Milano. I media diocesani seguiranno la Gmg di Lisbona e i giorni successivi a Porto con cronache, reportage e interviste focalizzate in particolare sull’esperienza dei giovani ambrosiani ma senza trascurare anche i momenti che raduneranno i ragazzi di tutto il mondo. I contenuti saranno disponibili anzitutto sul portale chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi, dove tra le altre cose ogni giorno sarà possibile seguire un collegamento in diretta, con ospiti e interviste. Anche Radio Marconi e i social diocesani racconteranno quotidianamente le giornate portoghesi. Inoltre, dall’1 al 5 agosto, sul profilo Instagram @pastoralegiovanilemilano sarà̀ possibile seguire la diretta dai principali luoghi degli eventi con il TGmg.

