Strage Palestro, oggi Polizia Locale dedica giornata ai giovani

“Oggi dalle ore 10 alle ore 18, è aperto al pubblico il Comando centrale della Polizia Locale nella sede del Palazzo del Capitano di via Beccaria 19 con un ospite d’eccezione: Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai giovani lettori e lettrici di tutto il mondo”. Lo comunica Palazzo Marino. “L’appuntamento fa parte del programma di iniziative dedicate al 30° anniversario dell’esplosione della bomba in via Palestro. La Polizia locale fu coinvolta nella strage perché con l’esplosione perse la vita un agente, il capopattuglia Alessandro Ferrari, che era stato chiamato dalla centrale operativa per controllare la segnalazione di un’auto da cui usciva del fumo. Una volta arrivato aveva immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco e, soprattutto, aveva chiuso la strada per impedire il transito delle auto ed evitare pericoli alle persone. L’autobomba esplose pochi istanti dopo ed uccise cinque persone. – prosegue l’Amministrazione – Il programma della giornata ha l’intento di avvicinare bambini e bambine e adolescenti al concetto di legalità e gli agenti della Polizia locale accompagneranno le famiglie nella visita della Centrale operativa. Sarà possibile percorrere Ghisalandia, il gioco per imparare l’educazione stradale in bicicletta destinato a bambine e bambini dai 5 ai 13 anni e provare il simulatore di guida dedicato agli adolescenti per imparare ad andare sullo scooter. Saranno inoltre presenti gli agenti del nucleo cinofilo con i loro cani. Alle 11 e alle 16.30 il Comando riceverà anche la visita di Geronimo Stilton in pelliccia e baffi, il topo giornalista più amato dai bambini e dalle bambine di tutto il mondo, che nel piazzale antistante alla Centrale Operativa, in via Beccaria, parlerà ai ragazzi e alle ragazze presenti di importanti valori come uguaglianza, onestà, rispetto, responsabilità e coraggio, prendendo spunto dal suo Il piccolo libro della legalità, edito da PIEMME. Al termine dei due appuntamenti, Geronimo si fermerà a stringere la zampa a tutti i suoi fan e autografare le copie dei libri che verranno omaggiate in quell’occasione”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845