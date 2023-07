Sesto, Di Stefano: ieri avvio cantiere Città Salute, eccellenza Nazionale

“Una giornata storica non solo per Sesto San Giovanni e Regione Lombardia ma soprattutto per il Sistema Paese. Con la consegna di oggi del cantiere si dà ufficialmente avvio ai lavori per realizzare la Città della Salute e della Ricerca”. Lo comunica il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. “Un’area di oltre 200mila metri quadrati in cui verranno realizzati 119 ambulatori, 20 sale operatorie, 42 laboratori, 660 posti letto per una previsione di 24mila ricoveri all’anno e oltre un milione e mezzo di esami e prestazioni ambulatoriali annuali, dando lavoro ad oltre 3000 medici, infermieri e altro personale sanitario. – spiega Di Stefano – La realizzazione del maxi-polo sanitario lancia il Nord Milano nel mondo delle eccellenze mediche internazionali e fornisce un’importante risposta, che abbiamo voluto dare con forza insieme a Regione Lombardia, dopo il periodo difficile del Covid, la Città della Salute e della Ricerca sarà dunque polo ospedaliero sanitario di ricerca clinica e formazione, unico in Italia e tra i principali a livello europeo, che comprenderà due grandissime eccellenze sanitarie pubbliche, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, ed opererà in sinergia con la rete ospedaliera esistente, attivando un insieme di servizi integrati. A dare un’accelerazione importante all’avvio del cantiere ha sicuramente contribuito l’ingresso dentro CISAR di Sorgente Group, guidata da Valter Mainetti, che con la maggioranza delle quote garantirà una stabilità nelle scelte e renderà più veloce e agevole l’esecuzione dei lavori. La cantierizzazione di quest’opera strategica, rappresenta il volano fondamentale per dare vita alla riqualificazione dell’ex Aree Falck. Quest’opera rappresenterà il motore economico e sociale per l’intera Lombardia nei prossimi anni, generando indotti virtuosi e ricadute positive per tutta l’Area. E’ doveroso ringraziare il presidente Attilio Fontana e Regione Lombardia, con cui abbiamo svolto un grandissimo lavoro in sinergia, e tutti gli attori coinvolti in questo importantissimo progetto”, conclude il sindaco.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845