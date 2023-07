Milano, rissa con machete e armi da fuoco 14 arresti, De Corato: «A settembre chiederò che commissione parlamentare sicurezza periferie, di cui faccio parte, faccia un sopralluogo in città ascoltando i comitati»

«Ringrazio la Polizia di Stato per l’ottima operazione condotta dallo scorso 7 aprile fino ad oggi che ha portato all’arresto di 14 persone. Durante la notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, infatti, al Gratosoglio era scoppiata una rissa che ha visto esplodere colpi di arma da fuoco e impiego dei machete tra bande di italiani, magrebini e albanesi. In qualità di membro della Commissione Parlamentare sul degrado e sicurezza delle periferie italiane, chiederò a settembre alla suddetta Commissione, di ascoltare i comitati dei cittadini residenti nelle varie zone milanesi in cui si sono verificate spesso liti, aggressioni e regolamenti di conti tra bande. Inoltre, chiederò che vengano ascoltati anche i vari presidi delle Forze dell’Ordine presenti, chiedendo il sopralluogo anche in Caserma dei Carabinieri al Gratosoglio. Laddove fosse possibile, in base alla disponibilità dei militari della Caserma Santa Barbara/Perrucchetti, chiederò che i soldati di “strade sicure” vengano schierati nelle varie zone più pericolose della città per arginare tutta questa delinquenza e malvivenza che si scatena quotidianamente in città».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, Riccardo De Corato, sugli arresti eseguiti ieri in seguito alla lite tra bande italiane, magrebine e albanesi, dello scorso 7 aprile.