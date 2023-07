Le macchie solari, un problema molto diffuso

Tra le problematiche cutanee più comuni ci sono sicuramente le macchie solari, che compaiono nelle zone del corpo più esposte al sole. Ed è proprio per questo che nell’arco degli anni sono stati sviluppati diversi rimedi per eliminarle.

Queste lentigo solari, che non sono altro che un accumulo di melanina che aumentano con il passare degli anni soprattutto nelle persone poco costanti e attente ad un’adeguata protezione solare, sono dovute principalmente a un’eccessiva esposizione al sole perlopiù senza protezione solare, ma anche ad altri fattori come farmaci sensibilizzanti quali antibiotici, antinfiammatori o psicofarmaci, trattamenti ambulatoriali e varie alterazioni ormonali.

In base al tipo di pelle e di macchia, ci sono diverse soluzioni per trattarle, tra cui creme a base di vitamina C come effetto schiarente, peeling a base di acido azelaico, cogico o glicolico che agiscono sulle macchie più profonde favorendo il ricambio cellulare, e infine il laser che attraverso specifiche lunghezze d’onda e in poche sedute colpisce selettivamente il pigmento senza alterare la parte sana circostante e portando alla formazione di una crosticina, che scompare dopo qualche giorno.

Per quanto riguarda invece la prevenzione, fondamentale nel periodo autunno-inverno è sufficiente utilizzare un’adeguata protezione solare specifica in base al fototipo e al tipo di pelle durante le ore diurne, associate a trattamenti locali consigliati dal dermatologo come sieri e creme ad effetto schiarente da applicare nelle ore serali.

Dott.ssa Elisabetta Sorbellini