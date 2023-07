I RACCONTI DI CAPITAN U 1947: l’Ecologia non è un dogma … è rispetto per la natura e per l’uomo

Video “Truth to Power”, se possibile togliendo la pubblicità iniziale)

“Potrei dirti che ero fragile, potrei dirti che ero debole, potrei scriverti una lettera, potrei dirti tutto ciò di cui ho bisogno.

Ho visto i minuti trasformarsi in ore, le ore diventare anni e ho visto la verità trasformarsi in potere

Se potessi vedermi come ti vedo io, se potessi sentirmi come io sento te, saresti un credente, saresti un credente

I minuti diventano ore, le ore diventano anni, e ho visto la verità trasformarsi in potere

Potrei dirti che non avevo età, ma so che vedrai la luce. Potrei dirti che sono immune a tutto, ma questa è una bugia

La polvere non si trasforma in fiori, i cieli non scompaiono, ma ho visto la verità al potere:”

… In parole povere, secondo una mia personale interpretazione: la verità imposta dal potere sta rovinando questo bel pianeta e se non facciamo qualcosa in tempo sarà la sua fine!

L’On. Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, ultimamente in un’intervista ha dichiarato che serve una legge contro i negazionisti climatici, perché “chi mistifica, specialmente se ha ruoli istituzionali, fa più danni di grandine, alluvione, caldo e siccità”, accusando il governo attuale di essere “climafreghista”. Di cose se ne dicono tante nelle interviste, ma consiglio, con rispetto, di essere più cauti in certe affermazioni perché non esiste un solo “verbo” umano. Ci sono molte opinioni che asseriscono cose differenti e suffragate anch’esse da dati scientifici. La cultura mainstream afferma che l’emergenza climatica è un dato scientifico assoluto, ma altri, come ad esempio il geologo Alberto Prestininzi, sostengono l’opposto, ovvero che viviamo un passaggio naturale dovuto al fatto che stiamo uscendo dalla fase fredda della piccola era glaciale del 1600 e quel che viviamo ora è la coda di un conseguente aumento della temperatura. Prosegue asserendo che ben 1500 studiosi concordano con lui nell’affermare che clima e inquinamento sono due cose che non hanno nulla in comune, e, che il pianeta dal punto di vista climatico non è mai stato così bene. Addirittura, rispetto a 50 anni fa, abbiamo il 30% di massa vegetale in più: una eloquente risposta a chi a fine anni 80 aveva terrorizzato le popolazioni asserendo che avevamo a disposizione “solo 10 anni per salvare il pianeta”. Inoltre, Alberto Prestininzi, professore ordinario presso University of Rome “La Sapienza”, conferma, supportato da grafici, che la piovosità, monitorata da circa 9.000 stazioni, negli ultimi 30 anni è praticamente stazionaria e di conseguenza anche la siccità … per cui quanto di allarmistico riportato è un perfetto esempio di deriva autoritaria usata come scusa per riorganizzare l’economia mondiale. Talmente autoritaria che a farne le spese è stato il Nobel per la Fisica 2022 John Clauser, censurato dal FMI per le sue posizioni contro il dogma green.

Del resto, anche l’On. Marco Rizzo, Presidente Onorario del Partito Comunista, in una recentissima intervista a TG4, mi è parso di capire e non vorrei sbagliare, che anche lui è concorde nell’affermare che il cambiamento climatico sia una conseguenza naturale di eventi ciclici del nostro pianeta e che difficilmente l’uomo con i suoi interventi possa modificare il corso della natura.

Su una affermazione concordo in pieno col professor Prestininzi: clima e inquinamento sono due cose che non hanno nulla in comune. Il clima difficilmente può essere determinato solo dall’uomo, ma l’inquinamento sì! I Verdi, secondo la mia visione, dovrebbero concentrare le loro forze su come far evitare di inquinare i fiumi con gli scarichi industriali. Dovrebbero istruire, cominciando dalla scuola, la gente a come gestire i rifiuti ed impedire che la plastica venga scaricata ovunque, in primis nei mari, ma differenziata nella raccolta in modo corretto e continuato, ed altro ancora. Ma i No dei Verdi riguardano spesso obbiettivi meno complicati e più facilmente imponibili, quali, ad esempio, la salvaguardia delle nutrie e del loro habitat, per non aggiungerne ulteriori similari. Provate a chiedere ai cittadini dell’Emilia e Romagna cosa ne pensano ora dopo lo sfondamento degli argini resi fragili dalle tane delle nutrie … vi risponderanno in modo eloquente come hanno fatto nelle loro interviste rilasciate in tv: chi paga i danni, le nutrie? … Le ricordo onorevole Bonelli quanto da lei affermato: chi mistifica, specialmente se ha ruoli istituzionali, fa più danni di grandine, alluvione, caldo e siccità. Le auguro, quindi, con umiltà e nel pieno rispetto della carica e delle responsabilità che lei ricopre, che la sua proposta non venga interpretata in seguito ai fatti sopra descritti come una specie di autogol nei confronti di qualche esponente del suo partito accusato di eccesso di animalismo, perché potrebbe accadere … o no? La vostra, però, me lo lasci dire, a volte pare un’Ecologia non sempre facilmente afferrabile. Nel 1989 uscivo con un album dove affrontavo, in modo chiaro e facilmente comprensibile, temi ecologici che stavano affacciandosi ma che spesso venivano ignorati o sottovalutati. In una canzone, Il Lambro della Brianza, raccontavo di un fiume milanese che chiedeva disperatamente aiuto, implorava che qualcuno intervenisse per fargli un bagno disinquinante e riportarlo ai giorni di quando era lui a permettere ai bambini di tuffarsi nelle sue acque … e mentre l’inquinamento avanzava soffocandolo, lui quasi si scusava “non posso chiudermi in una stanza se non profumo di gelsomino”.

Mi dispiace. pesciolina, io non volevo farti male, sai …

sono il Lambro della Brianza dove l’inquinamento avanza.

Mi dispiace, pesciolina, se il funerale oggi ti farò,

sono il Lambro della Brianza dove la schiuma da tempo danza!

E pensare che un giorno ero fresco, limpido e splendente

e la gente, la gente si specchiava dalle mie sponde,

mentre i bambini, si proprio i bambini si bagnavano nelle mie acque …

… oggi il bagno, vi prego, fatelo a me!

Mi dispiace cittadino se non profumo di gelsomino,

sono il Lambro della Brianza, non posso chiudermi in una stanza.

Mi dispiace, mondo mio, ma del colore mio ne soffro anch’io,

sono il Lambro della Brianza dove l’inquinamento avanza!

… e pensare che un giorno ero … ecc. ….

Anche questo mio racconto è giunto al termine e vi do appuntamento al prossimo venerdì, se non mi arrestano prima imputandomi qualche tipo di negazionismo … peccato, però, che io non ricopra alcun ruolo istituzionale, eh eh … sono semplicemente

Capitan U 1947