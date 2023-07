Sala, firmata richiesta fondi, grave situazione parchi

“Regione Lombardia ha dichiarato lo stato d’emergenza e il comune di Milano si è già associato. Ho firmato ieri una lettera per il presidente Fontana per partecipare a questa richiesta di fondi. Penso che su strade e linee elettriche, soprattutto del trasporto pubblico, il ritorno alla normalità avverrà abbastanza rapidamente in questi giorni. Più lungo e gravoso sarà il lavoro nei parchi perché li abbiamo tanti tanti alberi abbattuti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Consiglio metropolitano in merito ai danni causati dal maltempo degli ultimi giorni.

