Milano, tassista salva ragazzo da 4 rapinatori, De Corato «Tassisti si sostituiscono ai “ghisa” per la sicurezza della città, mentre Sala pensa a “stangarli”!»

«Ringrazio il tassista che due notti fa, vedendo un ragazzo in procinto di essere derubato da 4 ragazzi, non ci ha pensato due volte ed ha iniziato a suonare il clacson della sua auto e ad inseguire i rapinatori che, immediatamente, si sono dati alla fuga. Successivamente, il conducente del taxi, ha riaccompagnato il ragazzo fino all’ingresso del portone di casa. Siamo davvero al ridicolo e all’inverosimile: mentre i tassisti si sostituiscono ai “ghisa” in orari serali e notturni a pochi passi dal Duomo, garantendo più sicurezza in città, il primo cittadino pensa solo a “stangarli” continuando a chiedere nuove licenze e non andando incontro alle loro esigenze. Sala ci ripensi subito. Ma tanto il Sindaco del 27% dei milanesi, di cui il 54% non è andato a votare, sulle nuove licenze non tornerà indietro»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sul tassista che due notti fa in viale Papiniano ha messo in salvo un ragazzo mentre 4 malviventi lo stavano derubando.