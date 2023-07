Milano – La Madonnina del Duomo e le Madonnine dei grattacieli

(foto e testo di Andrea Cherchi)

Un tempo, per tradizione, nessun edificio milanese poteva superare in altezza la Madonnina del Duomo di Milano e i suoi 108,5 metri. Torre Branca e Torre Velasca, per esempio, si accontentarono di essere più basse.

Con il passare degli anni e con la necessità di “toccare il cielo” arrivò il grattacielo Pirelli che superava l’altezza proibita, seguito da Palazzo Lombardia e da Torre Isozaki. Fu così che, per non venir meno alla tradizione, vennero poste sui grattacieli statue di Madonnine in segno di rispetto. Le altre Madonnine sono sul Pirellone, su Palazzo Lombardia e sulla nuovissima Torre Isozaki a CityLife. In queste immagini trovate la Madonnina del Duomo e le “altre” Madonnine. Queste immagini sono come sempre dedicate a chi, per diversi motivi, non può vedere le Madonnine da così vicino.

https://www.facebook.com/andreacherchimilano