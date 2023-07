Lupi (Nm), Piemonte all’avanguardia su psicologo di base

“Intendiamo portare avanti la nostra proposta di legge per istituire lo psicologo di base ed abbiamo scelto di iniziare la nostra campagna di sensibilizzazione, che inizierà a settembre, a Torino, perché la regione Piemonte è il modello cui ci siamo ispirati. La regione guidata da Alberto Cirio, infatti, è all’avanguardia in Italia perché ha già approvato una legge per inserire stabilmente lo psicologo nelle scuole ed ha firmato un accordo con l’Ordine degli Psicologi per inserire questa figura professionale nel sistema sanitario, attraverso una convenzione con le Asl. Ho incontrato il presidente Cirio per ribadire l’impegno di Noi Moderati a sostenere i progetti della regione sul sostegno alle famiglie e sulla medicina territoriale. Temi fondamentali al centro dell’azione politica di tutto il Centrodestra”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

“La scelta di partire dal Piemonte premia la nostra regione che, anche grazie al lavoro degli assessori alla Scuola e al Sociale, Elena Chiorino e Maurizio Marrone, ha voluto dare una risposta concreta alla crescente esigenza di supporto psicologico da parte di bambini e studenti dopo l pandemia. Saper dare risposte concrete e innovative, in special modo a giovani e famiglie, rappresenta una priorità assoluta per il nosteo governo regionale”. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“L’idea dell’onorevole Maurizio Lupi di istituire lo psicologo tra le cure sanitarie gratuite è quanto mai intelligente e opportuna per rendere la sanità pubblica sempre più efficiente e in grado di rispondere alle esigenze della popolazione – prosegue Cirio – Proprio in questa direzione va il lavoro che abbiamo fatto in Piemonte, con l’assessore alla sanità Luigi Icardi, con la stipula della convenzione con l’Ordine degli Psicologi per inserire questo tipo di cure tra quelle primarie offerte da tutte le Asl”.