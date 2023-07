Vigili fuoco: situazione tragica. Sala: tetti scoperchiati, Castello Sforzesco chiuso

“Situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano con interventi senza sosta ormai da qualche giorno e che con la tempesta dell’altra notte è diventata tragica. Oltre 200 richieste di interventi dalle quattro del mattino in modo diffuso in tutta la Città Metropolitana. Molti di questi interventi sono dovuti alla caduta di alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici”. Lo comunicano i Vigili del Fuoco.

Sala – A causa del nubifragio “stiamo valutando come stanno i nostri luoghi in gestione comunale: per fare degli esempi, abbiamo scuole con tetti scoperchiati e il Castello è al momento chiuso per motivi di sicurezza perché ci sono tegole cadute dalle merlate. La situazione non è semplice, ma vi garantisco che il personale è al lavoro da questa notte”. Lo ha detto ieri il sindaco Giuseppe Sala in un video diffuso sui social.