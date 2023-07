Ospedali, Fontana: esercito utile come deterrente contro aggressioni

“Credo si debba sicuramente intervenire, innanzitutto dovrebbe esserci la polizia, adesso i posti di polizia ci sono soltanto in qualche ospedale, oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo, senza escludere, come diceva Bertolaso, anche l’esercito, che non ha effetti di intervento diretto, ma contribuisce a disincentivare certe iniziative”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della seduta odierna del Consiglio Regionale, si è espresso in merito al tema sicurezza negli ospedali, dopo che l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha chiesto che il governo intervenga se necessario anche con la presenza dell’Esercito. “Bisogna trovare delle soluzioni perché non è possibile, né concepibile, che medici e infermieri, che già subiscono una quantità di lavoro inaudito, e quindi sono già stanchi e stressati per quello che devono fare, debbano anche essere preoccupati che qualche pazzo li aggredisca o gli metta le mani addosso” ha poi aggiunto.

