«MICK 80» celebra l’80° compleanno di MICK JAGGER – mercoledì 26 luglio – seconda serata – CANALE 5

Mercoledì 26 luglio, in seconda serata, su Canale 5, Speciale TG5: «Mick 80» celebra la figura di un autentico Dio del Rock: quella di Mick Jagger. Il settimanale di approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, firmato da Susanna Galeazzi, a cura di Claudio Fico, ripercorre la clamorosa vita artistica e personale di un artista immenso, di un sex-symbol senza età e del fondatore e front-man di una delle più importante band della scena musicale mondiale: i leggendari Rolling Stones. Ribelle-chic – protagonista assoluto di un tempo che non tornerà mai più – Jagger entra da trionfatore nel Club degli 80. Nato a Dartford, nella Contea del Kent, a sud-est di Londra, il 26 luglio 1943, Jagger centra il traguardo degli 80 anni con grande vitalità, dominando il palco e la vita con energia e stile intatti. Dal 2014 fa coppia con Melanie Hamrick (36 anni). Nel 2016 diventa padre per l’ottava volta. Nel 2022, 14 concerti con il Sixty European Tour, organizzati in occasione del 60esimo anniversario di carriera della band. Quest’anno, l’acquista di una casa a Noto, in Sicilia: l’Italia, attualmente, è la seconda patria di Jagger. Aneddoti, dietro le quinte, verità e, soprattutto, un sound rivoluzionario, con album e tour che bruciano ogni record di vendite e incassi, assieme ad una popolarità senza precedenti, con groupies impazzite e capolavori assoluti, che segnano per sempre la storia del pop-rock-blues. Questo è il Sir Michael Philip Jagger al centro dello speciale, che vede la partecipazione di Paolo Giordano, giornalista e storico critico musicale de Il Giornale.

