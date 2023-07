Seveso, Truppo (FdI): bene vasca Bruzzano ma su esalazioni ascoltare cittadini

“Bene finalmente il tentativo di arginare un fenomeno surreale che portava Milano ad inabissarsi ad ogni acquazzone ma le lamentele di chi vive che nulla sa sul monitoraggio dei fanghi e delle esalazioni che inevitabilmente avverranno da un bacino di acque da fare invidia alla Darsena di porta Genova vanno prese seriamente. Non possiamo risolvere un problema creandone un altro. Credo che un progetto come la vasca di Bruzzano che è costato 30 milioni di euro possa riuscire a gestire anche tecnicamente questo tipo di problemi”. Lo afferma Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, che questa mattina ha partecipato al sopralluogo della commissione di Palazzo Marino per verificare lo stato dei lavori delle vasche di contenimento del Seveso che “dovrebbero entrare in funzione per fine anno” e dove si sono verificate delle proteste da parte dei residenti preoccupati per le esalazioni.

