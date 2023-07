Milano, incidente per l’auto di scorta di Ignazio La Russa: si schianta contro un camion dei pompieri

L’auto di scorta di Ignazio La Russa è rimasta coinvolta in un incidente senza gravi conseguenze a Milano, in via Castelmorrone, all’angolo con via Gustavo Modena.

La vettura, sulla quale non era presente il presidente del Senato, si è schiantata contro un camion dei vigili del fuoco. Tre persone, tra pompieri e carabinieri, sono rimaste leggermente ferite. Il mezzo dei vigili stava procedendo con le sirene accese mentre la scorta stava transitando con il semaforo verde. Sulla dinamica stanno facendo verifiche gli agenti del Polizia locale.

Tre le persone coinvolte, due in codice verde e una in codice giallo, soccorsi dal personale di Areu 118 e trasferiti all’ospedale Policlinico e Gaetano Pini. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente viaggiavano con sirene e lampeggianti accesi. I carabinieri percorrevano via Castel Morrone in direzione Corso XXII Marzo e sono transitati con il verde. I vigili del fuoco percorrevano via Modena in direzione piazza Novelli.