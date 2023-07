Saturnino derubato in metro, scrive al ladro…

Un borseggio vigliacco come tanti su una metro e questa volta la vittima è Saturnino, bassista di Jovanotti, che è stato derubato giovedì pomeriggio in metropolitana da un ladro che gli ha sottratto il portafogli mentre si trovava su un treno della linea gialla.

Lo stesso Saturnin0 racconta la disavventura, con un messaggio social molto ironico e irridente, su Twitter. “Ciao borseggiatore che ieri a Milano verso le 15:30 mentre stavo andando da Piazza Missori in stazione Centrale sulla linea gialla della metropolitana, poco prima della fermata di Repubblica, mi hai sfilato il portafogli dalla tasca. Devo ammetterlo, sei stato bravo ma mi hai solo rubato un bellissimo porta carte di credito – che, da come ti vesti, non sarai mai in grado di capire nemmeno rinascendo e che quindi molto probabilmente dopo averlo guardato come la scimmia guarda l’osso nel film ‘2001 Odissea nello spazio’ butterai in un cestino -, 15 euro e 5 ‘pezzi di plastica’ che riavrò identici tra pochi giorni. Tra te e Arsenio Lupin ci sono mondi. Hai lo stesso quoziente intellettivo dei rapinatori che forzano il caveau di una banca per rapinarla e non trovando niente mangiano quelli che pensavano essere yogurt. Era la banca del seme.

P.s. Nel portacarte c’era anche una giocata del Superenalotto per questa sera, ti auguro di vincere – conclude l’artista – perché sarebbe per te l’unico modo di smettere di praticare l’autoerotismo”.