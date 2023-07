Milano, Arte e benessere: il 27 luglio speciale lezione di Yoga a Van Gogh The Immersive Experience

Parola d’ordine: rilassarsi! Per tutti gli amanti di uno dei più grandi geni artistici del XIX secolo, l’appuntamento è per giovedì 27 luglio, alle ore 8.00, con una speciale sessione di yoga aperta al pubblico negli spazi della pluripremiata mostra Van Gogh: The Immersive Experience, in corso fino a dicembre a Lampo Scalo Farini. “Yoga a Van Gogh” propone una suggestiva lezione, tra mandorli in fiore e campi di girasoli restituiti ad una dimensione ‘reale’ grazie al video-mapping, in cui principianti ed esperti potranno rilassarsi alla ricerca del proprio zen con la guida di un istruttore certificato.

Yoga a Van Gogh Van Gogh: The Immersive Experience Lampo Scalo Farini, (via Valtellina, 5)

Da Giovedì 27 luglio, ore 8.00 Biglietti disponibili qui a partire da 33 euro (a persona per gruppi) e 37 euro (per persona)

VAN GOGH: THE IMMERSIVE EXPERIENCE (FINO A DICEMBRE A LAMPO SCALO FARINI)

Dopo il grande successo in tutto il mondo con oltre 5.000.000 di visitatori, Exhibition Hub, specializzata nella progettazione e produzione di mostre multimediali immersive e Fever, piattaforma leader per l’intrattenimento dal vivo, hanno portato a Milano, a Lampo Scalo Farini fino a Dicembre 2023, Van Gogh: The Immersive Experience.

L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Tante le opportunità e le attività da svolgere in questo contesto di “Immersive-edutainment”, tra cui un’area dove sarà proiettato un documentario per scoprire tutti i segreti della tecnica pittorica di Van Gogh, una sala dedicata al suo Studio e un’altra area denominata “Colora ed esponi” – interamente riservata alla fantasia dei visitatori che potranno realizzare e visualizzare su un grande schermo le proprie creazioni ispirate ai quadri più famosi dell’artista, oppure portarle con sé come ricordo della mostra.

L’allestimento milanese presenta in esclusiva la sala del Giapponismo con le opere in cui Van Gogh si è lasciato ispirare dall’arte delle stampe giapponesi. Grazie alla realtà virtuale è inoltre possibile esplorare “Un giorno nella vita dell’artista”: un’esperienza multisensoriale di 10 minuti per indagare ancora più a fondo il processo creativo del maestro olandese e scoprirne l’ispirazione per alcuni dei dipinti da lui più amati come La camera di Vincent ad Arles e la Notte stellata sul Rodano.

Van Gogh: L’esperienza immersiva – informazioni

Location: Lampo Scalo Farini (via Valtellina, 5)

Fino a Dicembre 2023

Biglietti a partire da 17 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini

Lunedì: dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)

Martedì: Chiuso

Mercoledì: dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)

Giovedì: dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)

Venerdì: dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Sabato: dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

Domenica: dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:00)

