Per la prima volta a Milano la World Cup di ginnastica ritmica, in pedana 41 nazioni e 150 atlete

Dal 21 al 23 luglio, al Mediolanum Forum, la tappa conclusiva del circuito 2023. Riva: “Appuntamento fondamentale per l’affermazione della nostra città come punto di riferimento dello sport internazionale” Ed ecco l’appuntamento con l’ultima tappa del circuito internazionale di Ginnastica Ritmica. Da oggi, 21 luglio, fino al 23 luglio, al Mediolanum Forum, andrà in scena l’atto finale della World Cup 2023 con le Farfalle della squadra e le individualiste azzurre a impreziosire la competizione e lo spettacolo. La tappa italiana, per la prima volta in scena a Milano, chiude il circuito della World Cup 2023 e sarà decisiva in vista del Mondiale di Valencia (23-27 agosto) e qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A difendere i colori azzurri il team delle “Farfalle”, capitanate da Alessia Maurelli. Tra le individualiste grandi protagoniste saranno Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, la Campionessa del Mondo in carica che, a Milano, si giocherà con la bulgara Stiliana Nikolova il titolo del circuito di Coppa del Mondo. Da segnalare, nel roaster Italiano, anche la presenza di una new entry milanese: Viola Sella, dalla storica società meneghina “Forza e Coraggio”, che si è classificata terza ai recenti Campionati Assoluti di Folgaria e avrà l’opportunità di farsi valere giocando “in casa” nella sua Milano. Le grandi protagoniste internazionali saranno tutte presenti: la bulgara Boryana Kaleyn, la tedesca Darja Varfolomeev, le israeliane Daria Atamanov e Adi Asya Katz, l’ucraina Viktoriia Onopriienko. Sedici, invece, le squadre in gara: presente l’insieme di Bulgaria, Cina, Giappone, Israele, Ucraina, Giappone, solo per citare alcuni dei più forti. Per una World Cup che promette già spettacolo.

Per chi non potrà essere presente al Mediolanum Forum, la Federazione Ginnastica d’Italia, garantirà la completa visibilità di tutte le gare. Infatti, si oggi che sabato 22 luglio, le qualificazioni e il concorso generale saranno trasmessi sul canale Youtube della FGI. Le sfide per attrezzo andranno in diretta televisiva, in chiaro, domenica 23 luglio dalle 14 su La7.