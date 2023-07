Milano: sicuramente insicura

E per il sesto anno, Milano è la città con più denunce di reati in Italia. Questo credo sia il mio sesto articolo sul medesimo tema, quindi l’unica cosa razionale da fare è dare la parola a qualcuno che le periferie le conosce molto bene: Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI.

“Sì, questo articolo potrebbe essere letto tra un anno, come poteva essere letto un anno fa. Perché, di fondo, le cose non sono cambiate. Milano è preda di criminali, in buona parte stranieri, ma i suoi cittadini non si rassegnano, credono nella giustizia, e non si stancano di denunciare. I dati si possono leggere anche così, perché è improbabile che a Milano avvengano più reati che, per esempio, a Roma o Napoli. Però di sicuro qui le denunce ci sono. Quello che manca è la giustizia, semmai.

Dopo questa constatazione si prosegue spiegando che la colpa, di fondo, è di Sala. Un sindaco che interpreta Milano con la cartina pre-unitaria, senza tutto quello che esuli dal centro. Il sindaco via Quadronno, il quartiermastro dei ricchi, il nume dei radical chic. Lo abbiamo detto un milione di volte. Il problema è che metà dei milanesi tra un sindaco che li ignora e uno che non sanno bene come inquadrare stanno a casa. Così evitano il rischio di essere borseggiati sulla via del seggio.

Questo rende gli articoli su Milano capitale del crimine del tutto inutili. Il sindaco sa che non rischia nulla a ignorare il problema. Il centrodestra sa, magari a livello inconscio, ma lo sa, che il milanese non vota un sindaco basandosi sulla sicurezza. Quindi, signori, di che parliamo? Parliamo di una battaglia ideale, che va combattuta con il buon senso.

Milano va riqualificata. Viverci deve essere un piacere, intervenendo sugli spazi vuoti, facendo manutenzione e pulendo le strade. Sì, pulendo le strade. Una città sporca non sarà mai una città rispettabile. Abbiamo cominciato a trascurare le vie di periferia, a breve lo sporco arriverà nelle zone semi centrali. Dobbiamo pulire, manutenere, lottare contro il degrado.

La sicurezza seguirà. E forse ci seguiranno anche i Milanesi. Per una volta, almeno”.