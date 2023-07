I RACCONTI DI CAPITAN U 1947: disuguaglianza, sfruttamento, fame … così nascono le guerre (video)

Perché siamo arrivati a questo punto di “quasi” non ritorno? … All’Africa non mancano certo le risorse naturali, dagli idrocarburi alle pietre preziose e, soprattutto, possiede un’immane disponibilità di forza lavoro … e allora qual’ è il problema, dove sta l’imbroglio?… Sta nello stupro continuato effettuato nei secoli ai suoi danni dall’occidente, ed ora anche dell’oriente, avvalendosi della complicità di governanti locali feroci e in guerra perenne tra loro per assicurarsi la posizione più forte nella spartizione dei proventi dovuti alla corruzione ed alla prevaricazione verso esseri indifesi, generalmente poveri, condannati all’ignoranza, alla rassegnazione … alla fame! L’unica possibilità di ribellione loro consentita era ed è la fuga verso terre che sognano accoglienti, un Eldorado dove lasciarsi alle spalle tutti gli orrori e provare a rinascere. Essendo utopistico immaginare un esodo regolare e organizzato, che poco denaro porterebbe nelle tasche degli aguzzini, evito di raccontarvi quello che già ampiamente conoscete limitandomi ad una esposizione riassuntiva dei fatti: su questo sogno speculano un’infinità di persone, dai trafficanti di esseri umani a coloro che li accolgono per poi relegarli in ghetti inospitali. In Italia, porta principale di ingresso in Europa per gli immigrati, molti pensano di lavarsi la coscienza enunciando slogan inneggianti all’umanità dell’accettazione totale, ma se aspetti da loro qualche concreta proposta di soluzione dell’emergenza conseguente a questa guerra di sopravvivenza … ben poco viene offerto ai richiedenti asilo se non condizioni simili o peggiori dalle quali sono fuggiti, a rischio della propria vita e di quella dei propri figli.

L’ideale sarebbe veramente portare avanti un’azione congiunta da parte dell’Europa, come sta spingendo il nostro governo per provare a creare lavoro e benessere nei luoghi di origine, ma è un percorso che si preannuncia duro e irto di ostacoli, perché non è facile convincere ad una dieta rigorosa chi è abituato a pranzi luculliani senza crearsi troppi scrupoli. Purtroppo, io non sono in possesso di poteri taumaturgici in grado di anticipare eventi miracolosi, ma ho il dono di scrivere canzoni in grado di raccontare e di far riflettere. Al termine di questo mio breve racconto vi offro una canzone che avevo creato nel 1993 e incisa nel 2016: Il Cappotto. Un brano dove narro come nasce una guerra. Un uomo in un bistrot parigino approfitta della confusione per rubare un cappotto, appartenente ad un uomo imponente e facoltoso, che lo aiuti a ripararsi dal freddo … ma il padrone se ne accorge quasi subito e comincia ad inseguirlo con il furore tratteggiato negli occhi, “una rabbia armata da un intero arsenale”, fino a che lo raggiunge, lo aggredisce e lo percuote lasciandolo morto su “un marciapiede insanguinato ed un cappotto in mille pezzi strappato”, come le vittime e le rovine che restano al termine di ogni conflitto.

“J’en ai vu plusierurs”, ne ho visti diversi, troppi nella mia vita … “ma la ragione di chi ha torto non valeva mai quel morto”. Lasciandovi a riflettere su quest’ ultima frase, vi do il solito appuntamento al prossimo racconto.

Capitan U 1947