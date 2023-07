Formazione professionale. Assessore Tironi: risorse incrementate di 25 milioni di euro, Lombardia sempre più competitiva

La Lombardia, regione italiana con il più alto numero di iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale, si impegna a rispondere alle esigenze delle aziende che necessitano di capitale umano formato e competente.

Va in questa direzione il provvedimento della Giunta regionale che, su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, nei giorni scorsi ha previsto un ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro per la Formazione Professionale. Salgono così a 340 milioni di euro le risorse complessive a disposizione della Formazione.

“Quello lombardo è sicuramente un sistema di riferimento per il nostro Paese. Non è solo una questione di numeri, deve esserlo sempre di più anche a livello qualitativo”, ha affermato l’assessore Tironi. “Come accade anche per altri fronti su cui Regione Lombardia è impegnata, facendo i conti con un mondo sempre più globalizzato, dobbiamo pensare al confronto con le eccellenze internazionali” ha aggiunto

“Per questo continuiamo a lavorare sui percorsi, cercando di intercettare i bisogni occupazionali dei prossimi anni e rispondendo alla vocazione manifatturiera che contraddistingue il nostro territorio”, ha proseguito l’assessore Tironi.

“La nostra offerta formativa – ha spiegato – è caratterizzata da una forte personalizzazione orientata alle esigenze degli allievi, in particolare di quelli disabili e più fragili, per riuscire anche a combattere la dispersione scolastica”.

“Questi percorsi – ha continuato – permetteranno ai ragazzi di costruirsi un curriculum su misura, integrando l’istruzione con l’esperienza sul campo. L’obiettivo è valorizzare le individualità dei giovani e fornire loro le competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro”.

“Contestualmente all’aumento delle risorse a disposizione per la programmazione IeFP regionale relativa all’anno formativo 2023/2024 – ha sottolineato l’assessore Tironi – abbiamo anche sottoscritto un importante documento congiunto con le rappresentanze degli Enti della Formazione e le sigle sindacali con l’obiettivo di aumentare le retribuzioni del personale e, quindi, contribuire a elevare il grado di soddisfazione di chi lavora a contatto con i nostri giovani”.

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, l’investimento nella formazione professionale si rivela fondamentale per migliorare la competitività delle imprese lombarde e affrontare con successo le sfide del futuro.

L’aumento delle risorse per la Formazione professionale è solo uno dei numerosi interventi di Regione Lombardia volti a promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio e a garantire un futuro di successo per tutti.