Due anziane violentate al Gaetano Pini, arrestato un Oss

Due anziane donne di 83 e 82 anni sono state violentate all’ospedale Gaetano Pini di Milano. Con quest’accusa è stato arrestato un uomo di 59 anni, lavoratore in una cooperativa che collabora con l’ospedale: l’uomo stava in quell’ospedale come operatore socio sanitario (Oss).

La denuncia di violenza carnale era stata avanzata dai familiari delle due donne, ricoverate al Gaetano Pini per la degenza dopo un intervento chirurgico. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro sono durate due mesi e sono passate anche per un riconoscimento da parte delle due anziane attraverso varie foto: nella giornata di ieri all’Oss, peruviano residente a Bergamo, sono stati notificati gli arresti domiciliari.

Le indagini hanno appurato che l’uomo ha costretto le due donne a subire degli atti sessuali mentre stava curando la loro igiene personale, quindi impossibilitate a difendersi. Al momento non si sa se l’Oss abbia violentato o meno altre donne nella struttura ospedaliera. Alla notizia dell’arresto, l’ospedale ha dichiarato quanto segue:

In relazione alle notizie pubblicate dalla stampa in data 19 e 20 luglio, l’Asst Gaetano Pini-Cto intende precisare che nel corso degli ultimi mesi, nel più ampio riserbo richiesto a garanzia delle indagini giudiziarie in corso, ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti. Il rispetto del segreto istruttorio ha ovviamente precluso che l’azienda conoscesse i motivi d’indagine, di cui si è appresa l’entità solo in data di ieri da notizie di cronaca, a seguito delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria nei confronti di un operatore socio sanitario presso il presidio riabilitativo aziendale.

L’ospedale ha poi aggiunto che fornirà massimo aiuto alle autorità inquirenti e controllerà in maniera più rigorosa le cooperative con le quali collabora. (fonte TAG24)