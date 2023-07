Taxi, De Corato: necessarie soluzioni adeguate, non basta volere nuove licenze

Dopo la richiesta di 100.000 licenze per nuovi taxi da parte di Sala, De Corato risponde con il consueto equilibrio “Apprendo che anche oggi, il vicepresidente di Taxiblu Boccalini ha posto nuovamente l’attenzione sul problema dei taxi concentrandosi soprattutto sull’aumento delle licenze che non sarebbe la soluzione al grosso problema degli ultimi giorni. Sono certo che il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Matteo Salvini come ha già annunciato troverà una soluzione idonea e adeguata al problema dei taxi affinché ai disagi a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane, si porrà la parola fine. Lo stesso ministro si concentrerà sui veri problemi della categoria tassisti e non chiederà, solo ed esclusivamente, l’aumento delle licenze come invece ha fatto Sala. Da parte mia, in qualità di parlamentare, ex vicesindaco per 15 anni del capoluogo lombardo e assessore alla viabilità e al traffico dello stesso, mi metto a disposizione con le mie competenze e profonde conoscenze, per interloquire con i taxisti e con le relative organizzazioni sindacali, laddove servano”. Lo dichiara il parlamentare di FDI Riccardo De Corato.

