In via Solferino 24, la targa dedicata a Edoardo Mangiarotti

Schermidore, campione olimpico e mondiale, l’atleta più titolato della storia dello sport italiano, ricordato nella casa dove visse e si allenò

Il campione più titolato dello sport italiano e ancora detentore del record nazionale di titoli con 13 medaglie olimpiche (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi) e 26 mondiali (13 ori, 8 argenti e 5 bronzi). Partecipò a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, tra il 1936 e il 1960 di cui fu per due volte portabandiera della squadra italiana: a Melbourne nel 1956 e a Roma nel 1960. E’ la storia di Edoardo Mangiarotti, grande schermidore milanese, specialista di spada e fioretto che oggi la città ha ricordato, a dieci anni dalla scomparsa, con una targa in sua memoria scoperta al civico 24 di via Solferino, la casa dove visse, si allenò e morì, a 93 anni, il 25 maggio del 2012. Un momento di celebrazione voluto a preludio del grande evento sportivo, il Campionato Mondiale Assoluto di Scherma (Fie Fencing World Championship – Milan 2023) che Milano ospiterà all’Allianz MiCo dal 22 al 30 luglio. Nella sua lunga carriera Edoardo Mangiarotti ha partecipato a 17 edizioni estive dei Giochi Olimpici, vincendo nella prima, nel 1936 a Berlino, un oro a squadre a soli 17 anni; ha partecipato successivamente ad altre 4 edizioni dei Giochi Olimpici (Londra 1948, Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Roma 1960). È ancora oggi il detentore del record italiano di medaglie, vantando 13 medaglie olimpiche (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi) e 26 mondiali (13 ori, 8 argenti e 5 bronzi). È due volte portabandiera della squadra italiana, nel 1956 a Melbourne e nel 1960 a Roma, e ha terminato la sua carriera come dirigente sportivo e giornalista della Gazzetta dello Sport. Insignito il 7 dicembre 1990 della Civica Benemerenza riposa al Cimitero Monumentale. Il suo nome è stato iscritto tra i grandi del Famedio.