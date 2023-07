Fedez segnala un parcheggiatore abusivo alla polizia

A Milano, Fedez e la sua assistente hanno segnalato alla polizia un parcheggiatore abusivo di 60 anni, il quale è stato poi sanzionato e denunciato per esercizio abusivo della professione. Come specifica la Repubblica Milano, che riporta il fatto, il rapper e la sua collaboratrice hanno visto l’uomo operare più volte in via Doria, in zona Stazione Centrale: il 60enne girava tra le auto e indicava alle persone dove parcheggiare per poi chiedere soldi in cambio. Fedez e la sua assistente hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine martedì mattina, dicendo che non era la prima volta che assistevano alla scena. La polizia è così intervenuta denunciando il parcheggiatore abusivo. Martedì, dopo la segnalazione, la volante dell’ufficio prevenzione generale della questura si è infatti recata sul posto e ha trovato il 60enne, un senza fissa dimora, con banconote di piccolo taglio e un libretto nel quale erano elencate le targhe delle auto parcheggiate in via Doria.

