Evviva la biorivitalizzazione

Con le temperature bollenti di questi ultimi giorni, in piena estate, è assolutamente consigliato il trattamento di BIORIVITALIZZAZIONE. Per parlarcene, oggi abbiamo incontrato il Dottor Cesare Giampietro, medico estetico.

La biorivitalizzazione come si può facilmente intuire dal nome, è un trattamento che garantisce un’azione rivitalizzante della pelle. Come noto, infatti, per via del naturale invecchiamento biologico la pelle tende a ritardare i suoi processi di costante rinnovamento, perdendo di elasticità e tono. Il risultato di questo processo è rappresentato dalle rughe e dalla lassità cutanea e da altri inestetismi della pelle.

La biorivitalizzazione è anche nota come biolifting sebbene vi siano delle differenze sostanziali tra il filler e la biorivitalizzazione stessa. Con i filler la biorivitalizzazione condivide l’iniezione sottocutanea di sostanze come l’acido ialuronico ma, mentre i filler hanno la responsabilità di “riempire”, nella biorivitalizzazione la funzione è quella di idratare e stimolare la produzione di collagene ed elastina. Sottoporsi alla biorivitalizzazione viso vuol dire ripristinare i volumi del volto, reidratare profondamente i tessuti, rimettere in funzione i normali meccanismi di crescita e turnover della pelle, riattivando la funzionalità dermica e contrastando efficacemente l’effetto di degradazione del collagene. Si tratta di un trattamento davvero efficace ed innovativo, ecco perché abbiamo voluto parlarne in maniera approfondita. Ti lasciamo qui di seguito anche un video con la routine anti-age da mettere subito in pratica., Si tratta di i un trattamento estetico per il viso non invasivo ovvero un lifting non chirurgico che restituisce elasticità e tono ai tessuti cutanei messi a dura prova dall’invecchiamento. Questa tecnica innovativa nel campo della medicina estetica consiste nell’iniettare acido ialuronico puro, sali minerali e vitamine, per stimolare la produzione di collagene reidratando in profondità la pelle e ripristinando il naturale equilibrio. Il viso avrà subito un aspetto più fresco e levigato. La biorivitalizzazione viso ad oggi, è uno dei trattamenti estetici viso più richiesti e differisce dalle altre tecniche come il peeling chimico (con acido glicolico, acido salicilico, acido mandelico, ecc.), i n quanto non presenta alcun tipo di controindicazione o effetto collaterale grave.

I BENEFICI PRINCIPALI DELLA BIORIVITALIZZAZIONE VISO

Dopo aver fatto una breve premessa e spiegato cos’è il trattamento, vediamo quali sono i suoi principali benefici:

pelle subito più compatta ed elastica

viso luminoso

cute turgida

riduzione significativa delle rughe sottili

rivitalizzazione completa di tutto il viso

BIORIVITALIZZAZIONE VISO E DIFFERENZA CON IL FILLER

Una domanda sorge spontanea, ma qual è la differenza tra biorivitalizzazione viso e filler? In sostanza sono due trattamenti estetici con l’obiettivo di rendere la pelle più giovane, ma il biolifting, ha il vantaggio di diffondere meglio l’acido ialuronico che si propaga con maggiore facilità.

Inoltre, mentre il filler riempie le rughe in maniera superficiale, la biorivitalizzazione idrata la pelle in profondità e, nel contempo, stimola la produzione di collagene ed elastina.

In alcuni casi la biorivitalizzazione e il filler possono essere due trattamenti da abbinare per ottenere risultati ancora più visibili e duraturi.

TIPI DI BIORIVITALIZZAZIONE VISO

Esistono diversi tipi di biorivitalizzazione viso, ecco i principali:

Biorivitalizzazione viso associata alla radiofrequenza

Biorivitalizzazione viso e radiofrequenza sono due trattamenti che possono essere associati per dare vita ad un unico trattamento che sfrutta il calore per stimolare la produzione di collagene e rendere la pelle più compatta e distesa. Per vedere i primi risultati sono necessarie 8-10 sedute di radiofrequenza al viso ogni 10-15 giorni. Sin dalla prima seduta è possibile notare una pelle più elastica e tonica. In caso di donne incinta, ai portatori di pacemaker, pazienti cardiopatici e soggetti affetti da epilessia, questo trattamento è controindicato

Biorivitalizzazione viso con fili biostimolanti

La biorivitalizzazione viso fatta attraverso fili biostimolanti: si tratta di fili riassorbibili che vengono inseriti nel viso con aghi ipodermici e garantiscono un effetto di sostegno immediato ai tessuti molli. L’efficacia di questa innovativa procedura è visibile entro 2 settimane.

Come funziona?

La biorivitalizzazione del viso si esegue in regime ambulatoriale e prevede l’utilizzo di sostanze biocompatibili e riassorbibili.

Procedura

La biorivitalizzazione viso consiste in una serie di iniezioni con aghi sottilissimi o in alternativa con una cannula, di acido ialuronico abbinato ad aminoacidi e vitamine, in aree localizzate come viso, collo e décolleté. Durante le sedute di biorivitalizzazione viso si possono abbinare altri trattamenti come l’ossigenoterapia, la carbossiterapia, la luce pulsata, il lifting, la blefaroplastica, la biostimolazione laser, il lipofilling viso.

Durata

Bastano all’incirca 4 o 6 sedute di biorivitalizzazione viso da ripetere ogni 2 o 3 settimane.

Per tutti coloro i quali si preoccupano di un eventuale dolore durante il trattamento, possiamo affermare che il dolore è minimo, quasi nullo, infatti, non è necessaria l’anestesia.

Nel corso della vita molti processi biologici e fisiologici cambiano:

in giovane età la pelle si rigenera in modo celere ed impeccabile

in età adulta, con l’avanzare degli anni, la rigenerazione epidermica rallenta, e la pelle inizia a perdere di tono ed elasticità.

