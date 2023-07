Appello a Sala: “Nelle buche stradali finisce anche Lukaku”: lo salva Giovanni Storti nei panni dello speleologo

“Dov’è Lukaku?” E’ il tormentone della Milano nerazzurra, dopo che l’Inter e Chelsea lo hanno scaricato e la Juve ha deciso (per il momento) di puntare su Vlahovic.

A dare la risposta è un interista doc, il comico Giovanni Storti, che, tornando in polemica con il Comune di Milano, recupera l’attaccante belga niente di meno che in fondo a una profonda buca di via Bramante, nel quartiere di Chinatown. Questa è la sua nuova gag su Instagram: l’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, stavolta vestito da speleologo, lancia una corda per alpinismo all’interno di una delle buche della strada dove vive e che quasi un anno fa, sempre in un video-denuncia sui social, aveva dipinto di rosso, rischiando anche una multa per imbrattamento. “Siamo qua ancora davanti alle buche di via Bramante, che sono diventate esagerate”, è l’esordio del nuovo video di Giovanni Storti sul suo profilo Instagram, in cui l’attore denuncia la situazione dell’asfalto della strada dove vive, nella Chinatown meneghina. “C’è dentro Piero, un mio amico speleologo – continua l’attore a sua volta nelle vesti da speleologo e con una lunga corda per alpinismo davanti a una buca lungo i binari del tram. – Abbiamo trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio. E c’è anche Lukaku. Ecco perché non rispondeva al telefono. E un vigile: Piero, portalo su”. E dopo le battute comiche l’appello accorato al Comune di Milano: “Fate qualcosa, se no dentro la buca ci finisce anche il tram”. Ce la farà stavolta Giovanni Storti a vedere finalmente asfaltata la sua strada