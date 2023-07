Alberi monumentali, la Regione ne riconosce altri 67 in Lombardia

Sono 67 i nuovi alberi monumentali riconosciuti dalla Regione Lombardia. Sono situati, principalmente, nelle province di Brescia, Monza Brianza e Varese. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. “Con questa nuova delibera – ha spiegato l’assessore Comazzi – viene fatto un ulteriore passo avanti nella tutela del nostro patrimonio naturale. Questi alberi non hanno solamente un’importanza storica e culturale, ma sono vitali anche dal punto della biodiversità. Forniscono, infatti, habitat specifici per la fauna selvatica, contribuiscono alla conservazione del suolo e dell’acqua e giocano un ruolo determinante nell’equilibrio ecologico dell’aree in cui sono presenti”. L’aggiornamento sarà ora trasmesso al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per l’inserimento delle piante nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Dal 2014, anno di operatività della legge istitutiva, la Regione Lombardia ha riconosciuto e proposto al Ministero i suoi alberi monumentali, tutti inseriti nell’elenco. Gli alberi monumentali sono piante di grandi dimensioni cui è riconosciuto un elevato valore paesaggistico e culturale. Oltre a essere apprezzati per queste ragioni, svolgono anche un importante ruolo da un punto di vista ecologico. “La Lombardia – ha concluso l’assessore – con 369 alberi e alberature, si colloca tra le prime regioni italiane in termini di individuazione e tutela degli alberi monumentali. Questo aggiornamento è vitale per la salvaguardia di questi veri e propri monumenti, meritevoli della massima tutela per ciò che rappresentano. Tutte le piante saranno poi fornite di pannello informativo, così da permettere a tutti i cittadini di venire a conoscenza della straordinaria bellezza dei nostri territori”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845